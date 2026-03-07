Sábado, 7 de marzo de 2026

Miami (EE.UU.). El Inter Miami de Lionel Messi visita este sábado, en la jornada 3 de la MLS, al D.C. United con el objetivo de mejorar la imagen de los dos primeros encuentros, saldados con una victoria y una derrota, y cerrar una semana en la que también fueron recibidos en la Casa Blanca por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Redacción Deportes. La primera jornada de LaLiga EA Sports tras las semifinales de la Copa del Rey enfrenta este sábado en el Metropolitano a los dos finalistas, Atlético de Madrid y Real Sociedad, y a los dos perdedores, el Athletic y el líder Barcelona, que visita San Mamés. Además, se juegan los partidos Osasuna-Mallorca y Levante-Girona.

Redacción Deportes. El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, juega este sábado contra el búlgaro Grigor Dimitrov, mientras que italiano Jannik Sinner, segundo del ránking, que ya ha vencido en 65 minutos al checo Dalibor Svrcina (109) en el debut de ambos en el torneo Masters 1.000 de Indian Wells, California (EEUU).

Redacción Deportes. El británico George Russell (Mercedes) partirá desde la pole en el primer gran premio de la temporada, el de Australia. La segunda posición en la sesión clasificatoria fue para su compañero de escudería, el italiano Kimi Antonelli, y la tercera para el Red Bull del francés Isack Hadjar.

Redacción Deportes. Llega este sábado uno de los momentos más esperados del comienzo de la temporada de clásicas: la vigésima edición de la Strade Bianche, la prueba de los caminos de tierra que pondrá original escenario para el debut estacional del esloveno Tadej Pogacar, quien medirá fuerzas con un buen número de rivales de entidad, como Tom Pidcock, Wout Van Aert o la nueva figura francesa Paul Seixas.

Milán (Italia). Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 reparten este sábado las primeras medallas, en seis carreras de descenso de esquí alpino y las seis de esprint de biatlón.

- Entrenamientos libres 3 (01:30 a 02:30 gmt) y sesión de clasificación (05:00 a 06:00) del Gran Premio de Australia, primera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito Albert Park de Melbourne.

- NBA: Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers y Detroit Pistons-Brooklyn Nets (23.00 GMT), Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks-Utah Jazz (01.00) y Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors (01.30).

- Clásico Mundial de béisbol, torneo organizado por la MLB y que se juega en Estados Unidos (Miami y Houston), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan) (hasta 17).

- 20ª Strade Bianche masculina, de 203 km con salida y meta en Siena (Italia).

- 12ª Strade Bianche femenina, de 133 en Siena (Italia).

- Copa del Mundo. Gigante masculino en Kranjska Gora (Eslovenia) (08.30 y 11.30 GMT).

- Copa del Mundo. Descenso femenino en Val di Fassa (Italia) (09.45 GMT).

- Copa del Mundo. Prueba en Lahti de esquí de fondo, con Jaume Pueyo (Finlandia) (16.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 27ª jornada (FOTO): Osasuna-Mallorca (13.00 GMT), Levante-Girona (15.15), Atlético de Madrid-Real Sociedad (17.30) y Athletic-Barcelona (20.00).

- Copa Inglaterra (quinta ronda): Mansfield-Arsenal (12:15 GMT), Wrexham-Chelsea (17:45) y Newcastle-Manchester City (20:00).

- Liga alemana (jornada 25): Colonia-Dortmund (17:30 GMT).

- Liga francesa (jornada 25): Toulouse-Marsella (20:05 GMT).

- Liga italiana (jornada 28): Cagliari-Como (14:00 GMT) y Juventus-Pisa (19.45).

- EEUU. MLS: DC United-Inter Miami (21.30 GMT).

- LIV Golf. Torneo de Hong Kong, en el club Fanling (hasta 8).

- DP World Tour. Abierto de Johannesburgo (Sudáfrica), en el club Houghton (hasta 8).

- PGA Tour. Arnold Palmer Invitational, en el Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge de Orlando, Florida (EEUU) (hasta 8).

- PGA Tour. Abierto de Puerto Rico, en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande (hasta 8).

- Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (hasta 15). Medallas en esquí alpino y biatlón.

- Seis Naciones. 4ª jornada: Escocia-Francia (14.10 GMT) e Italia-Inglaterra (16.40).

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

