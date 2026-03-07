Polideportivo
Tschofenig firma en Lahti la victoria 300 para Austria en la Copa del Mundo de saltos

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- Daniel Tschofenig logró este sábado la victoria número 300 en la Copa del Mundo para un saltador de esquí austriaco al ganar la segunda prueba prevista para este fin de semana en la estación finlandesa de Lahti.

Por EFE

Para firmar su tercer triunfo del curso, Tschofenig, que el viernes quedó segundo detrás del alemán Philipp Raimund, se impuso en el 'Salpausselkä' (HS130) con dos saltos de 130,5 y 129,5 metros y 299,4 puntos, y superó al ya campeón de la Copa del Mundo, el esloveno Domen Prevc, segundo a sólo 0,6 puntos (298,8) y dos actuaciones de 130 metros.

El japonés Ryoyu Kobayashi, que lideraba la prueba tras la primera manga, completó el podio con 296,2 puntos y 128,5+126 metros.

La Copa del Mundo continúa el din de semana que viene con dos pruebas en el 'Holmenkollen' (HS134) de Oslo.