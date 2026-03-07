Tschofenig firma en Lahti la victoria 300 para Austria en la Copa del Mundo de saltos

Para firmar su tercer triunfo del curso, Tschofenig, que el viernes quedó segundo detrás del alemán Philipp Raimund, se impuso en el 'Salpausselkä' (HS130) con dos saltos de 130,5 y 129,5 metros y 299,4 puntos, y superó al ya campeón de la Copa del Mundo, el esloveno Domen Prevc, segundo a sólo 0,6 puntos (298,8) y dos actuaciones de 130 metros.

El japonés Ryoyu Kobayashi, que lideraba la prueba tras la primera manga, completó el podio con 296,2 puntos y 128,5+126 metros.

La Copa del Mundo continúa el din de semana que viene con dos pruebas en el 'Holmenkollen' (HS134) de Oslo.