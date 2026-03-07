Voronchikhina y Bugaev vuelven a izar la bandera de Rusia en unos Juegos doce años después

Desde esos Juegos de Sochi, en los que ejercieron de anfitriones, los deportistas rusos llevaban compitiendo como neutrales, primero por el dopaje de Estado y después por la invasión de Ucrania en 2022. De esta forma, sus medallas no contaban para el medallero general, no sonaba su himno en caso de ganar oros, no se izaba su bandera si ganaban cualquier otra presea y el escudo del país no estaba visible en ninguna indumentaria oficial.

En la última Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional celebrada el pasado mes de septiembre, los miembros decidieron por mayoría, sin unanimidad, que se levantaba la sanción parcial, pudiendo volver a competir bajo su bandera los deportistas de Rusia y Bielorrusia.

"Esto se aprobó en la última Asamblea por mayoría. Es importante decir que el hecho de que un país esté en guerra no va en contra de la constitución del IPC. Hay muchos países en el mundo, en este momento, en conflicto. Lo que pasó con Rusia y Bielorrusia es que después de los Juegos de 2022, vimos que ellos utilizaron el movimiento paralímpico para promocionar la guerra", dijo a EFE Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, el pasado 3 de marzo.

"Sus atletas utilizaron sus símbolos y eso no se puede permitir, por eso la suspensión. Esta Asamblea se ha reunido tres veces y tomó decisiones distintas. Primero suspensión total, luego parcial y después no suspensión", añadió.

"En 2023 hubo una suspensión por la evidencia y en 2025 no había tanta evidencia y la gente se preguntó por qué Rusia y Bielorrusia cuando había otros conflictos en el mundo, aunque esta no sea la razón principal. Este sentimiento existía en algunos miembros de la Asamblea, pero la democracia es un principio y vale para todo", destacó.

"Tenemos que implementar la decisión de 2025 como antes se hizo en 2023. También entendemos que esta decisión no gusta y se va a manifestar. Es un derecho que la gente tiene y nosotros estamos tranquilos con eso, en el sentido de que la democracia está ahí para que la gente opine lo que quiera", comentó.

En esta edición compiten seis atletas rusos y cuatro bielorrusos. Los dos primeros rusos en saltar a escena, Varvara Voronchikhina, con discapacidad visual, y Aleksei Bugaev, con discapacidad física, lograron sendas medallas de bronce en sus categorías.

"Pasamos muchísimo tiempo sin la bandera y ahora estoy muy contenta. Mi país y mis compañeros también estamos contentos", reconoció Voronchikhina, en la misma línea que Bugaev. "Estoy feliz de representar a mi país y ganar una medalla. Es agradable cuando no te acusan de nada, no te limitan ni te obligan a esconderte".