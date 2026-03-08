El español Egoitz Bijueska, campeón mundial de park con 15 años

El bilbaíno, que accedió a la final con la tercera mejor nota de la semifinal tras los brasileños Luigi Cini y el propio Konig, se situó en cabeza en la lucha definitiva tras la segunda tanda, en la que recibió una puntuación de 92.28.

Konig, que registró 91.66, pareció dar el golpe definitivo en la cuarta y última tanda con 94.80 para delirio de los espectadores. Solo quedaba salir Bijueska, líder del ránking mundial de esta especialidad, que pese a la enorme presión y a su juventud protagonizó un ejercicio magnífico, muy preciso, y se hizo con el oro con una puntuación de 95.83.

El bronce fue para el estadounidense Tom Schaar con 90.51.