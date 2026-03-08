Irlanda gana a Francia en la final y Gales se clasifica al Mundial de hockey sobre césped

Irlandeses y franceses ya habían asegurado sus boletos al certamen al avanzar a la final del clasificatorio que se disputó en el estadio Claudia Schüler de la capital del país austral.

Los 'Green Machine' vencieron por 2-1 a les 'Bleus' con dos goles de Gregory Williams para remontar el tanto inicial de Louis Haertelmeyer.

La selección galesa, en tanto, derrotó por 1-2 a la polaca en su última oportunidad por quedarse con un cupo directo al Mundial, que se disputará en agosto próximo en Bélgica y Países Bajos.

Con dos tantos de Gareth Furlong, Gales consiguió su segunda clasificación mundialista luego de haber debutado en la edición de 2023 en la que terminó en el undécimo lugar.

Un gol de Maksymilian Koperski acercó el marcador en el cuarto periodo, pero no fue suficiente para remontar o forzar una definición en penales.

Las Águilas polacas tenían una posibilidad al quedar en el cuarto puesto, pero dependían de la clasificación en el ranking mundial del equipo que también quedó cuarto en el clasificatorio jugado en Ismailia.

Malasia, finalmente, se quedó con el cupo al estar ubicada en la decimoquinta posición del ranking de la Federación Internacional de Hockey (FIH), mientras que los polacos estaban de vigésimos.

Escocia finalizó en el quinto puesto al vencer por 5-1 a Canadá, mientras que Chile se quedó con el séptimo lugar al superar a la República de Corea en los penales.

Los Diablos Rojos igualaron sin goles con los surcoreanos al término de los cuatro periodos y se impusieron con un marcador de 4-1 en los penales.