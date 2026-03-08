McIlroy se retira del Arnold Palmer Invitational debido a una lesión de espalda

La retirada de McIlroy tiene lugar en vísperas del torneo de The Players, considerado el quinto 'major', que se disputará a partir del próximo jueves en Ponte Vedra Beach (Florida, EE.UU.), donde ganó el pasado año, y a un mes del Masters de Augusta, donde también defenderá la corona.

"Mientras calentaba en el gimnasio esta mañana, sentí una pequeña punzada en la espalda. Al empezar a golpear pelotas en el campo de prácticas antes de la ronda, empeoró y se convirtió en espasmos musculares en la zona lumbar", justificó su retirada el golfista norirlandés en un comunicado del PGA Tour.

El jugador, que no ha dado detalles sobre el plazo de recuperación, mantiene por ahora su inscripción en The Players.