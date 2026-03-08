Sudamericano de vóley playa: Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare conquistan el oro en Rancagua

La dupla nacional Melgarejo–Massare se impuso en la final a los locales Noé Aravena e Ignacio Zavala por 2-0, con parciales de 22-20 y 21-14, demostrando gran solidez en los momentos decisivos del encuentro.

El camino al título incluyó importantes victorias. En semifinales, los paraguayos dieron otro golpe al superar con autoridad a los venezolanos Kirchner/Esyenser por 2-0 (21-15 y 21-15). Previamente, en cuartos de final, habían eliminado a los brasileños Gabriel/Johann por 2-1 (21-19, 10-21 y 15-12), en un duelo muy disputado.

Este logro representa la segunda vez que Paraguay conquista una medalla de oro en el circuito sudamericano. La primera se había registrado en 2022, cuando Gonzalo Melgarejo se consagró campeón junto a Roger Battilana.

En la rama femenina, la dupla paraguaya conformada por Núñez y Ovelar también subió al podio al quedarse con la medalla de bronce.

En el partido por el tercer lugar, las nacionales derrotaron a las brasileñas Bárbara De Sousa y Ana Teresa por 2-0, con parciales de 21-12 y 21-18, cerrando así una destacada actuación para Paraguay en el certamen continental.