Súper Rugby Américas: Cobras gana duelo de reptiles

El team albirrojo cayó hasta ahora en sus tres presentaciones, por lo que se encuentra en el fondo de la tabla de clasificación del certamen de rugby.

A propósito de las puntuaciones, los argentinos copan las principales posiciones del certamen.

Los tucumanos del Tarucas están al frente con 13 puntos, seguido por los porteños Pampas, los litoraleños Capibaras (Rosario, Santa Fé y Entrerríos) y los cordobeses de Dogos con 11, Selknam de Chile 6, Pañarol de Uruguay y Cobras de Brasil 5, y último, Yacaré con 3 derrotas.

En sus anteriores partidos, la franquicia paraguaya cayó en el debut de local contra Pampas, luego perdió contra Selknam.

* Contra Capibaras de local. El siguiente compromiso para los Yacaré será enfrentando al team argentino de Capibaras, el sábado. El cotejo se disputará en el estadio “Héroes de Curupayty”.

El siguiente juego será de nuevo en Luque, contra Tarucas, el 21 de este mes.