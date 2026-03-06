Súper Rugby Américas: Cita de reptiles, este domingo

El juego de rugby será en el estadio Nicolau Alayon de San Pablo.

Tal como los Yacaré, la escuadra brasileña buscará su primer triunfo.

Lea mas: Se escapó por poco, Yacaré cayó a los 80′

En cuanto a los antecedentes, en el último partido, la franquicia paraguaya estuvo a segundos de ganar, contra Selknam de Chile, en Santiago.

En el debut, en el “Héroes de Curupayty” los paraguayos cayeron contra Dogos de Argentina.

En cuanto al juego de este domingo, los reptiles brasileros se apoyarán en el concurso del ex Springbok Rosko Specman, quien había jugado ya en Argentina, y ahora lo hará por primera vez con la franquicia brasileña.

En el cara a cara, los Yacaré tienen amplia superioridad con 6-0 contra Cobras, desde el 2023.

* Programación. La tercera fecha ya se inició este viernes con dos duelos entre argentinos: Pampas vs. Capibaras y Tarucas vs. Dogos.

Este sábado se enfrentarán Peñarol vs. Selknam, y el único partido dominguero será entre brasileños y paraguayos.