Venezuela le pasa por encima a Israel y Países Bajos obtiene un triunfo de oro

En el juego de fondo de la programación de hoy en el LoanDepot Park de Miami, la novena venezolana de Ómar López tuvo un rally de cuatro carreras en la parte baja de la primera entrada, en la que Ronald Acuña puso la primera entrada en la pizarra tras un batazo de Luis ‘La Regadera’ Arráez y un error del campocorto israelí Cole Carrigg.

Para el 0-2 le llegó el turno a Arráez de pisar el home plate tras un bateo sencillo de Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City, y el 0-3 y el 0-4 llegaron tras un jonrón de Eugenio Suárez, de los Rojos de Cincinnati, que también remolcó a una anotación de Pérez, que estaba parqueado en base.

El respiro para los israelíes recién llegó en la alta de la quinta, cuando Garrett Stubbs aprovechó un golpe sencillo de Matt Mervis y se reportó en el plato, pero en la baja Venezuela aumentó su ventaja luego de que Arráez se despachó con un cuadrangular en solitario.

El otro descuento de los israelíes, orientados por Brad Ausmus, llegó en la parte alta de la sexta por intermedio de un jonrón sencillo de RJ Schreck, pero en la baja sufrieron otro rally venezolano, esta vez de cinco carreras, en el que se reportaron Gleyber Torres, Ezequiel Tovar, Arráez, Acuña y Maikel García.

En la baja de la octava, ‘La Regadera’ pisó el plato para la decimoprimera celebración venezolana tras un batazo de Wilyer Abreu que también acomodó a Acuña en segunda base.

La alta de la novena vio cómo Harrison Bader mandó un golpazo para otro jonrón solitario para la tercera carrera israelí.

La parte baja terminó sin mayor novedad y se consignó el triunfo de la novena vinotinto.

A primera hora, Nicaragua llegaba a la novena entrada con una ventaja de 3-1 sobre Países Bajos hasta que apareció el segunda base curazoleño Ozzie Albies para transformar el primer lanzamiento de Ángel Obando en un jonrón de 3 carreras.

Resultado final: 3-4, y ya se comienza a hablar de un acontecimiento sin precedentes.

El 'walk-off home run' o decisivo 'jonrón de oro' no se había visto en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, que se remonta a 2006, y el hecho sin antecedentes causó una explosión de sorpresa y júbilo entre los 16.897 aficionados que colmaron las gradas del escenario floridano.

Nicaragua, que el viernes cayó derrotado por 12-3 ante República Dominicana, ya daba por hecha la victoria, pero Albies, de los Bravos de Atlanta, aguó la fiesta.

El triunfo llegó cuando los Oranje estaban amenazados por dos outs y el lanzador nicaragüense Ángel Obando trabajaba con solidez.

Países Bajos obtuvo su primera ganancia, pero ya carga con una derrota en el torneo, puesto que el viernes cayó ante Venezuela por 6-2.

La programación del grupo D seguirá el lunes con los juegos República Dominicana-Israel y Venezuela-Nicaragua, ambos en Miami.