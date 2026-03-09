Kenneth Walker III, MVP del último Super Bowl, firma por tres años con Kansas City Chiefs

Walker III se convirtió en agente libre tras la disputa del Super Bowl, en el que los Seahawks derrotaron por 29-13 a los New England Patriots, y hoy anunció su fichaje por los Chiefs con una imagen suya vistiendo la camiseta roja de su nuevo equipo.

El jugador, de 25 años, percibirá 45 millones de dólares con su nuevo contrato, según la cadena ESPN.

Su actuación en el Super Bowl, con 161 yardas, le convirtió en el primer 'running back' en ser designado MVP del partido desde Terrell Davis, quien lo logró en 1998 con los Denver Broncos.

Walker III registró 1.027 yardas de carrera la temporada pasada, pero solo anotó cinco 'touchdowns' terrestres, y tuvo que compartir acarreos con Zach Charbonnet.

En los Chiefs, compartirá vestuario con Mahomes, triple campeón del Super Bowl y una de las principales caras de la NFL.

Sin embargo, el 'quarterback' podría perderse parte de la próxima temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió el pasado diciembre.