La Academia Bobby Fischer domina el Nacional Infanto Juvenil de Ajedrez

La Academia Bobby Fischer tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional Infanto Juvenil de Ajedrez 2026, al conquistar ocho de las catorce categorías disputadas y contribuir al nuevo título general del Club de Ajedrez ABF, que alcanzó su quinto campeonato consecutivo.

El certamen reunió a 360 ajedrecistas de todo el país, de los cuales 83 pertenecían a la ABF, quienes sumaron la mayor cantidad de puntos del torneo gracias a su rendimiento en las distintas divisiones.

Los campeones de la academia fueron Mateo Villalba en la categoría Sub 6, Tomás Bachmann en Sub 8, Sarah D’Oliveira en Sub 8 femenino, Joaquín Paredes en Sub 12, Tatiana Duarte en Sub 12 femenino, la WCM Jimena Lugo en Sub 14 femenino, Rita Martínez en Sub 16 femenino y la WCM Fiorella Mayeregger en Sub 18 femenino.

Con estos resultados, la ABF reafirma su protagonismo en el ajedrez formativo nacional y continúa consolidando su trabajo en la formación de nuevas promesas del deporte ciencia en Paraguay