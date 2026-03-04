Paraguay está listo para las Olimpiadas de Ajedrez en Uzbekistán

Paraguay ya definió a sus equipos para las Olimpiadas de Ajedrez 2026, que se celebrarán del 15 al 28 de setiembre en Samarcanda, Uzbekistán.
La conformación de ambas selecciones responde al ranking ELO oficial, criterio que determina el orden de los tableros en la máxima cita mundial por equipos.
En la rama femenina, la WIM Gabriela Vargas encabeza la delegación, con un ELO de 2164, consolidándose como la principal referente nacional.
La siguen Helen Montiel Cáceres (1900), Paula Oviedo Acosta (1887), Fiorella Allegra Mayeregger González (1857) y Renata Valentina Mayeregger González (1838).
Se trata de un plantel que combina experiencia internacional con juventud, apuntando a competir de igual a igual ante potencias tradicionales del ajedrez femenino.
En el equipo absoluto, el líder indiscutido es el GM Guillermo Vázquez, máximo exponente del ajedrez paraguayo, quien llega con un sólido ELO de 2545.
Detrás suyo se ubican el FM Juan Sebastián Melián (2382), el IM Antonio Almirón (2323), el CM Juan Uvaldo Heinichen (2166) y Enrique Allo Collante (2116).
Con una base competitiva respaldada por títulos internacionales y rodaje en torneos de alto nivel, Paraguay buscará mejorar su rendimiento histórico y dejar en alto el nombre del país en el tablero.