Polideportivo
04 de marzo de 2026 - 20:59

Paraguay está listo para las Olimpiadas de Ajedrez en Uzbekistán

La WIM Gabriela Vargas Talavera (37 años, con ELO 2164) encabeza el equipo femenino de Paraguay.
Paraguay confirmó a sus representantes para la 46ª Olimpiada de Ajedrez que se disputarán del 15 al 28 de setiembre en Samarcanda, Uzbekistán. La WIM Gabriela Vargas liderará el equipo femenino, mientras que el GM Guillermo Vázquez encabezará el absoluto.

Por ABC Color

Paraguay ya definió a sus equipos para las Olimpiadas de Ajedrez 2026, que se celebrarán del 15 al 28 de setiembre en Samarcanda, Uzbekistán.

La conformación de ambas selecciones responde al ranking ELO oficial, criterio que determina el orden de los tableros en la máxima cita mundial por equipos.

La WFM Helen Montiel Cáceres (19 años, con ELO 1900).
En la rama femenina, la WIM Gabriela Vargas encabeza la delegación, con un ELO de 2164, consolidándose como la principal referente nacional.

WFM Paula Oviedo Acosta (20 años, con ELO 1887).
La siguen Helen Montiel Cáceres (1900), Paula Oviedo Acosta (1887), Fiorella Allegra Mayeregger González (1857) y Renata Valentina Mayeregger González (1838).

WCM Fiorella Allegra Mayeregger González (16 años, con ELO 1857).
Se trata de un plantel que combina experiencia internacional con juventud, apuntando a competir de igual a igual ante potencias tradicionales del ajedrez femenino.

WFM Renata Valentina Mayeregger González (18 años, con ELO 1838 ).
En el equipo absoluto, el líder indiscutido es el GM Guillermo Vázquez, máximo exponente del ajedrez paraguayo, quien llega con un sólido ELO de 2545.

El GM Guillermo Vázquez (28 años, con ELO 2545).
FM Juan Sebastián Melián (19 años, con ELO 2382).
IM Antonio Almirón (34 años, con ELO 2323).
Enrique Allo Collante (21 años, con ELO 2116).
Detrás suyo se ubican el FM Juan Sebastián Melián (2382), el IM Antonio Almirón (2323), el CM Juan Uvaldo Heinichen (2166) y Enrique Allo Collante (2116).

Con una base competitiva respaldada por títulos internacionales y rodaje en torneos de alto nivel, Paraguay buscará mejorar su rendimiento histórico y dejar en alto el nombre del país en el tablero.