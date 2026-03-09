Las hermanas Rodas brillan en La Habana

El bádminton paraguayo tuvo una sobresaliente participación en el I Junior International of Havana 2026, disputado del 3 al 8 de marzo en La Habana, donde las atletas Sofía Rodas y Paula Rodas subieron al podio en varias modalidades de la categoría Sub 19.

En la competencia de singles femenino, Sofía Rodas se consagró campeona, mientras que su hermana Paula alcanzó el subcampeonato, protagonizando una final con presencia paraguaya en lo más alto del podio.

El éxito continuó en la modalidad de dobles femenino, donde ambas deportistas unieron fuerzas para quedarse con la medalla de oro, confirmando el gran momento que atraviesan dentro del bádminton juvenil.

Las jugadoras estuvieron acompañadas por la entrenadora Bianca Lima, formando parte de la delegación nacional que representó al país en este certamen internacional y dejando en alto la bandera paraguaya con una destacada actuación.