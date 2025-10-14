Bádminton: Camino al Sudamericano
Las paraguayas Mara y Brenda Garrido serán parte de la delegación del Team Paraguay de bádminton que estarán compitiendo en el XX Torneo Sudamericano adulto y XXI Sudamericano Junior de bádminton que se realizará el próximo 5 de diciembre en Bucaramanga, Colombia.
Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 22:47
Las hermanas Garrido están realizando varias actividades para juntar fondos para lo que conlleva la ida a la competición internacional mediante rifas y otros emprendimientos.
Lea más: Baloncesto: Panteras del 3x3
Para los interesados en colaborar con las atletas pueden contactarse al 0983 878614, con Brenda.