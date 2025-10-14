Polideportivo

Bádminton: Camino al Sudamericano

Las paraguayas Mara y Brenda Garrido serán parte de la delegación del Team Paraguay de bádminton que estarán compitiendo en el XX Torneo Sudamericano adulto y XXI Sudamericano Junior de bádminton que se realizará el próximo 5 de diciembre en Bucaramanga, Colombia.

Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 22:47
Brenda (16 años) y Mara (17) Garrido, camino al Sudamericano.
Brenda (16 años) y Mara (17) Garrido, camino al Sudamericano.Gentileza

Las hermanas Garrido están realizando varias actividades para juntar fondos para lo que conlleva la ida a la competición internacional mediante rifas y otros emprendimientos.

Para los interesados en colaborar con las atletas pueden contactarse al 0983 878614, con Brenda.

