Martes 10 de marzo de 2026

Madrid. El Real Madrid y el Manchester City ultiman este martes su preparación para su enfrentamiento de este miércoles en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Ruedas de prensa de los entrenadores de ambos equipos, Álvaro Arbeloa y Josep Guardiola, acompañados por un jugador de cada plantilla.

Madrid. Patrick Berg es hoy el capitán del Bodø/Glimt. No es el primero de su familia que lleva ese brazalete. Antes lo lucieron su abuelo Harald y su padre Orjan. Tres generaciones de los Berg a los mandos del club del norte de Noruega. Una historia poco común en el fútbol europeo, solo comparable con la saga Maldini en el Milan. Y esa continuidad explica parte de la identidad de un equipo que ahora sorprende en la Liga de Campeones. Por Juanjo Lahuerta. Recursos de archivo en EFEServicios 8023286384, 8023380531

Redacción Deportes. El Botafogo brasileño y el Barcelona ecuatoriano se enfrentan este martes en el Estadio Olimpico Nilton Santos de Río de Janeiro en la vuelta de la ronda 3 de la fase preliminar de la Copa Libertadores de fútbol, una semana después del empate 1-1 que firmaron en el Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil.

Redacción Deportes. Empieza este martes la fase de octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF con los duelos de ida Philadelphia Union-Club América, Monterrey-Cruz Azul y Los Angeles FC-Alajuelense.

Redacción Deportes. El italiano Jannik Sinner, número 2 mundial, y el brasileño Joao Fonseca se enfrentan por primera vez este martes en los octavos de final del torneo Masters 1.000 de Indian Wells, California (Estados Unidos). En el WTA 1.000, la número 1, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se ve las caras con la japonesa Naomi Osaka.

Cortina d´Ampezzo (Italia). La cuarta jornada de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina repartirá medallas en la prueba combinada de esquí alpino, celebrará las semifinales de dobles mixtos de curling en silla y en hockey en silla se disputará la última jornada de la fase de grupos. Por David Ramiro, enviado especial

San Juan. Los escaladores puertorriqueños, ávidos de conquistar las cimas del archipiélago con vistas sublimes al mar Caribe y al océano Atlántico, comenzaron a crear las primeras vías hace menos de 40 años, desarrollando un deporte que tiene un futuro halagüeño, con auge de adeptos y áreas de escalada. Por Esther Alaejos

- NBA: Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies (23.00 GMT), Atlanta Hawks-Dallas Mavericks, Brooklyn Nets-Detroit Pistons y Miami Heat-Washington Wizards (23.30), Houston Rockets-Toronto Raptors, Milwaukee Bucks-Phoenix Suns y San Antonio Spurs-Boston Celtics (00.00), Golden State Warriors-Chicago Bulls, Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets y Sacramento Kings-Indiana Pacers (02.00) y Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves (03.00).

- Clásico Mundial de béisbol, torneo organizado por la MLB y que se juega en Estados Unidos (Miami y Houston), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan) (hasta 17).

- París-Niza (hasta 15). 3ª etapa: CRE Cosne-Cours-sur-Loire - Pouilly-sur-Loire (23,5 km).

- Tirreno-Adriático, en Italia (hasta 15). 3ª etapa: Camaiore-San Gimignano (206 km).

- Liga de Campeones. Octavos de final, ida: Galatasaray-Liverpool (17.45 GMT) y Atalanta-Bayern Múnich, Atlético de Madrid-Tottenham (VÍDEO) (DIRECTO) y Newcastle-Barcelona (20.00).

. Previa del Real Madrid-Manchester City. (INFOGRAFÍA)

. Real Madrid: rueda de prensa a las 12.00 en la ciudad deportiva de Valdebebas. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

. Manchester City: rueda de prensa a las 18.45 en el Bernabéu. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

. Reportaje sobre el capitán del Bodø/Glimt, Patrick Berg, que sigue los pasos de su abuelo y su opadre, que también lucieron el brazalete del equipo noruego. Por Juanjo Lahuerta. (Recursos de archivo en EFEServicios 8023286384, 8023380531)

- Copa Libertadores. 3ª ronda preliminar, vuelta: Botafogo (Bra)-Barcelona (Ecu) (01.30) (ida 1-1).

. Previas de los partidos Sporting Cristal (Per)-Carabobo (Ven) (ida 1-0) y Tolima (Col)-O'Higgins (Chi) (ida 0-1).

- Copa de Campeones CONCACAF. 1/8 de final, ida: Philadelphia Union-Club América (00.00 del miércoles), Monterrey-Cruz Azul (02.00) y Los Angeles FC-Alajuelense (04.00).

. Previas de los partidos Nashville-Inter Miami, Los Angeles Galaxy-Mount Pleasant y San Diego-Toluca.

- Segunda jornada del Grupo A de la Copa Libertadores sub-20, con los partidos Bolívar (BOL)-Flamengo (FLA) e Independiente Medellín (COL)-Estudiantes de Mérida (VEN).

- Luque. Conferencia de prensa sobre el lanzamiento del World Skate Games (Juegos Mundiales de Patinaje) ASU2026, que se celebrará en octubre próximo en Paraguay (22.00. Comité Olímpico Paraguayo). (FOTO)

- Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (hasta 15). Información de David Ramiro, enviado especial. Medallas en esquí alpino y esquí de fondo.

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

