CInco futbolistas de Irán reciben asilo en Australia mientras otras preparan su salida

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera el lunes al Gobierno australiano que concediera asilo a la selección femenina iraní y advirtiera que Washington recibiría a las deportistas si Camberra no accedía a refugiarlas, las autoridades del país oceánico informaron este martes que habían concedido visados humanitarios a cinco de las 25 convocadas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, habló por teléfono con Trump sobre la situación de las jugadoras, según el líder del país austral, en una conversación en la que trasladó al mandatario norteamericano que cinco futbolistas que pidieron asistencia para no regresar a Irán tras el torneo ya habían recibido protección y se encontraban en un lugar seguro.

Albanese señaló que el apoyo del Gobierno sigue disponible para otras integrantes del equipo en caso de que también opten por pedir ayuda.

Las futbolistas, que llegaron a Australia para la Copa de Asia femenina el mes pasado, antes del inicio de la guerra en Irán, fueron objeto de polémica tras no cantar el himno nacional durante su debut en el campeonato en un partido contra la selección de Corea del Sur, aunque sí lo entonaron en su segundo y tercer partidos.

Una televisión estatal iraní llamó "traidoras" a las jugadoras, que concluyeron el domingo su participación en el torneo tras quedar eliminadas.

El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, explicó este martes que las conversaciones con las jugadoras comenzaron la madrugada del día anterior y que, finalmente, cinco de ellas manifestaron su deseo de quedarse, tras lo cual fueron trasladadas a un lugar seguro con el apoyo de la Policía Federal.

Burke señaló que las deportistas insistieron en que su intención no es hacer activismo político, sino garantizar su seguridad personal, y que la autorización de los visados humanitarios se produjo tras consultas con la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) para confirmar que no existían objeciones.

El ministro subrayó que no todas las integrantes del equipo iraní tomarán el mismo camino.

Un autobús con jugadoras de la selección salió este martes de un hotel de la ciudad australiana de Gold Coast (noreste) bajo escolta policial y se dirigió hacia el aeropuerto local, en medio de la tensión por la concesión de asilo a cinco jugadoras.

ABC constató que el vehículo abandonó el complejo donde se alojaban las futbolistas, el Royal Pines Resort, poco después de las 13:00 hora local (03:00 GMT), mientras decenas de manifestantes intentaban impedir su salida al grito de "salven a nuestras chicas".

Hacia las 20:30 hora local (9:30 GMT), un número incierto de integrantes del conjunto llegaron en un autobús escoltado por la Policía Federal a la pista del aeropuerto de Sídney, desde donde se espera que viajen en un vuelo de Malaysian Airlines a Kuala Lumpur en las próximas horas, de acuerdo con ABC.

Se desconoce si esté será su destino final y las autoridades australianas no han confirmado por el momento la partida de las deportistas.

La organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) celebró este martes la decisión del Gobierno australiano de conceder visados humanitarios a cinco futbolistas iraníes, si bien expresó preocupación por la seguridad del resto del equipo.

AI señaló en un comunicado que existen "serias preocupaciones" por la seguridad de las jugadoras que no solicitaron asilo, que posiblemente alcanzan una veintena.

En este contexto, la organización indicó que Australia "tiene obligaciones claras" en virtud de la Convención sobre Refugiados, por lo que debe proteger a personas con un temor fundado de persecución en sus países de origen, y expresó su confianza en que el Gobierno mantenga ese compromiso al evaluar solicitudes de protección de quienes huyen de persecución o conflictos en la región.