El futuro del ajedrez brilló en el Nacional Infanto Juvenil 2026

Entre torres, peones, damas y muchas sonrisas, el Campeonato Nacional de Ajedrez Infanto Juvenil 2026 reunió a 361 jugadores en el Arena SND, escenario que durante tres días se convirtió en el epicentro del ajedrez juvenil paraguayo.

El certamen fue organizado por el Club Élite Amambay junto con la Federación Paraguaya de Ajedrez, congregando a las promesas del deporte ciencia desde la categoría Sub 6 hasta la Sub 18.

Las familias acompañaron masivamente cada jornada, colmando las instalaciones y alentando a los pequeños y jóvenes ajedrecistas que, movida tras movida, fueron definiendo los podios en las distintas categorías.

El director del campeonato, Édgar Espinoza, destacó el alto nivel observado durante la competencia. Señaló que se trata de una generación brillante de ajedrecistas y subrayó que es un privilegio poder brindar a los participantes la oportunidad de vivir la experiencia de competir en un evento deportivo de esta magnitud. Asimismo, agradeció el apoyo de la Cooperativa Universitaria y de la empresa Nissei, que hicieron posible el desarrollo del torneo.

La premiación contempló trofeos para los tres primeros lugares y medallas para quienes finalizaron entre el cuarto y el sexto puesto en cada categoría. Entre los resultados más destacados, Mateo Villalba se consagró campeón en Sub 6 absoluto, mientras que Ximena García se llevó el título en Sub 6 femenino.

En la categoría Sub 8, Tomás Bachmann dominó el absoluto con 6 puntos, mientras que Sara D’Oliveira se quedó con el primer lugar femenino con 5,5 unidades. En Sub 10, los títulos fueron para Édgar Elían Espinoza en la rama absoluta con 7 puntos y Pilar Vázquez en femenino con la misma puntuación.

En Sub 12, Andrés Paredes se coronó campeón en absoluto con 6 puntos, mientras que Marcela Duarte lideró la rama femenina con 6,5 unidades. La categoría Sub 14 tuvo como ganadores a Enzo Viñales en absoluto y Jimena Lugo en femenino.

En Sub 16, los campeones fueron Eric Areco en absoluto, con 7 puntos, y Rita Martínez en femenino, con 6 unidades. Finalmente, en la categoría mayor del certamen, la Sub 18, los títulos quedaron en manos de Arturo Cáceres en absoluto con 6,5 puntos y Fiorella Mayeregger en femenino con 5,5.

Además del éxito deportivo, el torneo destacó por su masiva participación. Con 361 jugadores provenientes de distintos puntos del país, el Club Élite Amambay, anfitrión del evento, volvió a quedarse con el trofeo a la mayor representación al presentar una delegación de 121 ajedrecistas.

El Nacional Infanto Juvenil volvió a demostrar que el ajedrez paraguayo goza de buena salud y que las nuevas generaciones ya están moviendo sus piezas con talento, disciplina y sueños de futuro sobre el tablero.