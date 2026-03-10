Las jugadoras iraníes llegan a Sídney y se espera que viajen a Malasia, según medio local

La llegada de las deportistas al aeropuerto de Sídney y su prevista partida a Malasia -sin saber si este es su destino final- se produce horas después de que el Gobierno de Australia anunciara que ha concedido asilo a cinco jugadoras de la selección iraní -de 25 convocadas- que solicitaron asistencia para no regresar a su país al término de su participación en la Copa de Asia femenina.

Las autoridades australianas anunciaron que otorgaron visados humanitarios a cinco jugadoras después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera al Gobierno del país oceánico que concediera asilo a la selección femenina iraní y advirtiera que Washington recibiría a las deportistas si Camberra no accedía a refugiarlas.

Las futbolistas iraníes, que llegaron a Australia para la Copa de Asia femenina el mes pasado, antes del inicio de la guerra en Irán, fueron objeto de polémica tras no cantar el himno nacional durante su debut en el campeonato en un partido contra la selección de Corea del Sur. Una televisión estatal iraní las llamó "traidoras".

Horas antes de llegar a Sídney, un autobús con integrantes de la selección iraní salió este martes de un hotel de la ciudad australiana de Gold Coast (noreste) bajo fuerte escolta policial y se dirigió hacia el aeropuerto local, constató ABC, mientras decenas de manifestantes intentaban impedir su salida al grito de "salven a nuestras chicas".

Según el mencionado medio, hacia las 20:30 hora local (9:30 GMT), un número incierto de integrantes del conjunto llegaron en un autobús escoltado por la Policía Federal Australiana a la pista del aeropuerto de Sídney, desde donde se espera que viajen en un vuelo de Malaysian Airlines a Kuala Lumpur en las próximas horas, de acuerdo con ABC.

El equipo femenino, que sí cantó el himno nacional en su segundo y tercer partidos, concluyó el domingo su participación en el torneo, tras ser eliminado el fin de semana.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, habló por teléfono con Trump sobre la situación de las jugadoras, según el líder del país oceánico, en una conversación en la que trasladó al mandatario norteamericano que cinco futbolistas ya habían recibido protección y se encontraban en un lugar seguro.