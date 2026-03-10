McIlroy, duda en The Players debido a su lesión de espalda

McIlroy expresó su confianza en disputar el campeonato en Ponte Vedra Beach (Florida, Estados Unidos), uno de los más prestigiosos del circuito estadounidense, donde se dan cita la mayoría de los mejores golfistas del mundo, aunque lo supeditó a la evolución de su problema físico.

"Tengo más molestias de lo que pensaba, así que me quedaré en casa para continuar el tratamiento", señaló el jugador norirlandés, residente en Florida, en un mensaje al canal Golf Channel distribuido por el PGA Tour.

McIlroy, de 36 años, se tuvo que retirar el pasado viernes del Arnold Palmer Invitational celebrado en Orlando (Estados Unidos) cuando sintió un dolor durante el calentamiento que le generó espasmos musculares en la zona lumbar.

Es la segunda vez en su carrera en la que el norirlandés se retira de un torneo, después de que lo hiciera en 2013 en el Cognizant Classic del PGA Tour por un dolor de muelas.

De adjudicarse el The Players, McIlroy igualaría el récord del estadounidense Jack Nicklaus de sumar tres títulos (1974, 1976 y 1978), un hito que también puede lograr el actual número uno del mundo, Scottie Schffler, vencedor en 2023 y 2024.

Las dudas sobre el estado físico de McIlroy surgen a un mes de la celebración del Masters de Augusta, donde también defiende el título que le convirtió en el sexto golfista de la historia en conseguir el Grand Slam.