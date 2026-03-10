Roig destaca la dificultad de gestionar el Valencia Basket y se descarta en el Valencia CF

Roig es el máximo accionista del Valencia Basket, un club heredero de la sección de baloncesto del Valencia CF, que acabó con sus equipos de otros deportes tras el descenso de 1986. En ese año, fue junto a su hermano Fernando, una de las personas que impulsó el nuevo club.

Durante la presentación de resultados de 2025 de Mercadona en su centro de Coinnovación en el polígono Fuente del Jarro de Paterna (Valencia), Roig ha sido preguntado si se ha planteado entrar en la gestión del Valencia si Meriton, el actual máximo accionista, decidiera vender su participación.

Roig ha señalado que el club de baloncesto le cuesta más gestionarlo que Mercadona y que, aunque la gente no se lo cree, gestionarlo "es para otra galaxia", por lo que ha dicho que con este club deportivo ya tiene "bastante".

También ha valorado la gestión del director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, del que ha dicho que lo está haciendo "muy bien" y quien estaba presente en la presentación de los datos económicos de la compañía de supermercados.