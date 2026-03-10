Topuria acusa a Makhachev de poner “excusas” para no pelear contra él en la Casa Blanca

“Una vez más, a Islam Makhachev se le ocurre una excusa. Esta vez es una lesión”, comienza el texto publicado por Ilia Topuria en redes sociales.

“Yo siempre supe que iba a formar parte del evento de la Casa Blanca. Cuando me dijeron que estaría, mencionaron a Islam y no dudé ni un segundo en aceptar la pelea”, añade.

En caso de ganar, la pelea prevista habría permitido a Ilia Topuria, campeón de los pesos ligero y pluma, convertirse en el primer luchador en ganar en tres categorías diferentes en la UFC, ya que Makhachev compite en el peso wélter.

Los planes que le habían prometido, según el hispano-georgiano, se torcieron: “Cuando me levanté, descubrí que Islam se había lesionado. Y entonces apareció Justin Gaethje”. Contra él disputará Topuria el combate estrella de la velada.

El estadounidense, actual campeón interino del peso ligero, tampoco salió bien parado de las palabras que le dedicó Topuria: “Una vez más, alguien va a pagar por que Islam se escape. Justin, te veo en la Casa Blanca. No soy alguien que humille a la gente. Será rápido. Para cuando te despiertes, todo habrá terminado”.

Islam Makhachev respondió a Topuria: “Los dos sabemos quién se ha acobardado. Puedes tapar tu cobardía con tuits sucios, pero no te preocupes, un día tendrás lo que pediste. Y tu representante no tiene que pedir millones para que pelees contra mí, lo haremos gratis”.

La velada contra Gaethje, prevista para el próximo 14 de junio con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y avalada por el presidente estadounidense Donald Trump, será el regreso de Topuria después de meses sin competir en UFC, además de su primera defensa del título del peso ligero. EFE