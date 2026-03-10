Vallejo debutó con autoridad en Santiago

El paraguayo Daniel Vallejo tuvo un estreno convincente en el ATP Challenger 75 de Santiago, tras derrotar al argentino Gonzalo Villanueva por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 37 minutos de juego, en la capital chilena.

Vallejo mostró un rendimiento sólido desde el inicio del encuentro, dominando los puntos clave y manteniendo la regularidad desde el fondo de la cancha para sacar adelante el compromiso en sets corridos, sin mayores sobresaltos.

Con un tenis agresivo y bien administrado, el número uno del país controló el desarrollo del partido y supo aprovechar sus oportunidades para inclinar rápidamente la balanza a su favor.

De esta manera, el tenista paraguayo arranca con confianza su camino en el certamen que se disputa en Santiago, buscando seguir avanzando en el cuadro principal y consolidar una semana positiva en el circuito Challenger.