10 de marzo de 2026 - 17:05

Vallejo debutó con autoridad en Santiago

El paraguayo Daniel Vallejo avanza en Santiago.
El paraguayo Daniel Vallejo avanza en Santiago.

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (21 años) comenzó con el pie derecho su participación en el Challenger 75 de Santiago al imponerse con solvencia al argentino Gonzalo Villanueva en sets corridos.

Por David Rolón

El paraguayo Daniel Vallejo tuvo un estreno convincente en el ATP Challenger 75 de Santiago, tras derrotar al argentino Gonzalo Villanueva por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 37 minutos de juego, en la capital chilena.

Vallejo mostró un rendimiento sólido desde el inicio del encuentro, dominando los puntos clave y manteniendo la regularidad desde el fondo de la cancha para sacar adelante el compromiso en sets corridos, sin mayores sobresaltos.

Con un tenis agresivo y bien administrado, el número uno del país controló el desarrollo del partido y supo aprovechar sus oportunidades para inclinar rápidamente la balanza a su favor.

De esta manera, el tenista paraguayo arranca con confianza su camino en el certamen que se disputa en Santiago, buscando seguir avanzando en el cuadro principal y consolidar una semana positiva en el circuito Challenger.