World Skate Games ASU26: Asunción se mueve

Este martes se realizó la presentación oficial del certamen mundial en el Salón Medallistas del Comité Olímpico Paraguayo (COP), con la asistencia de autoridades nacionales, dirigentes deportivos internacionales, atletas y representantes del deporte, especialmente las disciplinas competentes para los World Skate Games.

En el primer lanzamiento hubo presencia del mandatario Santiago Peña, César Ramirez, titular de la Secretaria Nacional de Deportes, Camilo Pérez, presidente del COP, representantes de la World Skate, presidida por Sabatino Aracu.

Algunas competencias serán Skateboarding, Roller Freestyle, Scootering, Downhill, Slalom, Inline Hockey, Rink Hockey, Roller Derby y Patinaje Artístico, en locales como el COP, SND, Costanera de Asunción, y algunas disciplinas irán a Paraguarí y Altos, con mas de 10.000 acreditados provenientes de 100 países para esta cita orbital.

A partir de este miércoles arrancan los selectivos de Patinaje Artístico, que serán hasta el domingo.