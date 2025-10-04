Arranca la cuenta regresiva: A un año del World Skate Games Asu26

Este sábado figuras importantes de nuestro patinaje como el campeón del mundo en velocidad Julio Mirena y la medallista de oro en Asu2022 Erika Alarcón se hicieron presentes en el lanzamiento sobre la calle Palma de centro capitalino.

Los deportes sobre ruedas resultan particularmente atractivos para los jóvenes, combinando adrenalina, técnica y espectáculo en cada competencia.

El programa deportivo abarca desde disciplinas urbanas como el Skateboarding (Park & Street Olympic disciplines - Vert - Downhill - Slalom), Roller Freestyle (Vert - Park - Street) y Scootering (Park - Street); deportes de velocidad y adrenalina como Downhill (Inline- Skateboarding - Street Luge), Skate Cross, Inline, entre otros.

Las principales locaciones donde veremos a los atletas élites del mundo demostrar su destreza en cada deporte y disciplina serán el Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de Deportes, el Puerto de Asunción, la Costanera de Asunción, así como San Bernardino y Altos.

El lanzamiento oficial de la cuenta regresiva, denominado “One Year To Go”, se realizó este sábado 4 de octubre en el centro de Asunción, en las icónicas calles de Palma y Chile a las 17:30 h, oficialmente marcando un año para vivir la experiencia mundial sobre ruedas.

El evento contó con una convocatoria masiva de patinadores de diversas disciplinas, que se reunieron en la Plaza Uruguaya y partieron hasta la sede del evento.