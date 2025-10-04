Polideportivo

Arranca la cuenta regresiva: A un año del World Skate Games Asu26

Arranca la cuenta regresiva de la fiesta que hará rodar al país y al mundo con el World Skate Games Asu26 que se realizará del 2 al 18 de octubre del año entrante que reunirá 12 deportes, un e-sport y 23 disciplinas con un programa dinámico, urbano y sostenible que busca cautivar a todos, especialmente a las nuevas generaciones.

Por ABC Color
04 de octubre de 2025 - 21:05
Se realizó la presentación y cuenta regresiva del World Skate Games Asu26 sobre Palma.
Este sábado figuras importantes de nuestro patinaje como el campeón del mundo en velocidad Julio Mirena y la medallista de oro en Asu2022 Erika Alarcón se hicieron presentes en el lanzamiento sobre la calle Palma de centro capitalino.

Lea más: Paraguay hace historia: Julio Mirena, campeón mundial en patinaje de velocidad

Los deportes sobre ruedas resultan particularmente atractivos para los jóvenes, combinando adrenalina, técnica y espectáculo en cada competencia.

Julio Mirena comentó que será una gran oportunidad para mostrar lo mejor de nuestro país.
El programa deportivo abarca desde disciplinas urbanas como el Skateboarding (Park & Street Olympic disciplines - Vert - Downhill - Slalom), Roller Freestyle (Vert - Park - Street) y Scootering (Park - Street); deportes de velocidad y adrenalina como Downhill (Inline- Skateboarding - Street Luge), Skate Cross, Inline, entre otros.

Este sábado sobre la emblemática calle Palma se realizó la presentación del Mundial.
Las principales locaciones donde veremos a los atletas élites del mundo demostrar su destreza en cada deporte y disciplina serán el Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de Deportes, el Puerto de Asunción, la Costanera de Asunción, así como San Bernardino y Altos.

El lanzamiento oficial de la cuenta regresiva, denominado “One Year To Go”, se realizó este sábado 4 de octubre en el centro de Asunción, en las icónicas calles de Palma y Chile a las 17:30 h, oficialmente marcando un año para vivir la experiencia mundial sobre ruedas.

El Team Paraguay presente para la demostración sobre Palma.
El evento contó con una convocatoria masiva de patinadores de diversas disciplinas, que se reunieron en la Plaza Uruguaya y partieron hasta la sede del evento.

