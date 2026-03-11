ATP 75 de Santiago: Dani va por los cuartos de final

Dani disputará el partido de tenis de los octavos (segunda ronda) contra el brasileño Felipe Meligeni Alves, no antes de las 16:30 horas de nuestro país.

El match se disputará en la cancha de arcilla del Club Deportivo Manquehue de la capital transandina.

El pasado martes, Dani se impuso 6-3 y 6-4 al argentino Gonzalo Villanueva en forma categórica, quien avanzó de la qualy.

En cuanto a su rival, el brasileño Meligeni, tiene 28 años y actualmente ocupa el ranking mundial #248. En su mejor momento, fue 128, en abril de 2024.

De avanzar de ronda, Dani tendrá que enfrentar al ganador del match entre el brasileño Thiago Monteiro y el alemán Diego Dedura, juvenil de 17 años, quien accedió al cuadro principal con Wild Car, de promisoria carrera a futuro.

Dani espera avanzar en los próximos torneos, previos al siguiente Major, Roland Garros.

De conseguir meterse entre los 100 mejores tenistas del mundo, podría asegurar su participación en los tres Grand Slam restantes de la temporada, el Abierto de Francia, el londinense Wimbledon y el U.S. Open en Flushing Meadows, New York.