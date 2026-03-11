Ayuso se retira de la París-Niza; Movistar pierde en la caída a García Pierna y Castrillo

Redacción deportes, 11 mar (EFE).- El español Juan Ayuso (Lidl Trek) se ha retirado de la París-Niza en el trascurso de la cuarta etapa, que se disputa entre Bourges y Uchon sobre 195 km, tras sufrir una caída a 47 de la meta en la que se vieron implicados otros españoles, como Raúl García Pierna y Pablo Castrillo (Movistar), ambos retirados.