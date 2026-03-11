Baloncesto: Por la Recuperación de Rowing Club

Los directivos renovaron la firme intención de bregar por la recuperación del club, ya que desde hace años los socios de la entidad se encuentran “sin acceso” a su propia casa.

La entidad es una de las decanas del país (26/07/1931) fundadora de la Asociación Deportiva del Paraguay, entidad que nucleaba al Basketball, Atletismo y al Volleyball en su momento, sin embargo, desde hace años la posesión del predio del club la tiene un grupo de personas que llevan la administración en forma “ilegal” según documento de la Directiva del Rowing.

La magna asamblea se llevó adelante con el lema “Athletic Rowing Club – Resistencia y Compromiso por la Recuperación Institucional de nuestra esencia”.

El documento asambleario señala como uno de sus puntos: “UNA GESTIÓN DE DEFENSA Y LEALTAD. El año 2025 no ha sido un periodo de actividad deportiva convencional, sino un capítulo de resistencia institucional. La Comisión Directiva, ante la ocupación ilegal de nuestras instalaciones por parte de un inquilino ajeno a los valores del club, ha volcado toda su energía en el ámbito judicial. Nuestro norte es claro: recuperar cada metro cuadrado del Athletic Rowing Club para devolverle su esencia como la gran escuela de basquetbolistas que siempre fue y debe volver a ser”.

Conforme los puntos tratados en la asamblea y las consideraciones de varios directivos, hay muchas irregularidades por parte de quienes administran las instalaciones, como por ejemplo “conexiones clandestinas de la energía eléctrica -en tres ocasiones fue retirado el medidor de la ANDE- y actualmente siguen sin medidor, sin embargo, de todas formas se llevan a cabo torneos de básquetbol”.

Algo similar ya fue de público conocimiento en cuanto al suministro de agua potable por parte de la entidad estatal ESSAP, sin que los actuales ocupantes se hicieran cargo de los pagos correspondientes en diversas ocasiones.

* La Directiva. El presidente del club, por un nuevo período, es Rubén Varela, acompañado por el vicepresidente Luis Goiburú y la mesa directiva:

• Secretario de Notas y relaciones: Carlos Lima

• Secretaria de Actas: Viviana da Costa

• Tesorero: Félix Yegros

• Protesorero: Aniano Ramón Orué

• Director de Deportes: Pedro Cañiza

• Miembros Titulares: Francisco Varela, Eduardo Abente y Juan Schenk

• Miembros Suplentes: Federico Schenk y Julio Ferrari

• Síndico Titular: Víctor Gonzalez Arza

• Síndico Suplente: José Mongelós

* Preocupación de la directiva. Una de las mayores preocupaciones de los auténticos socios del club, además de no poder acceder al predio, se trata del potencial remate de una parte de las instalciones.

En su momento, varios años atrás, una Comisión Directiva arrendó el club a una sociedad creada para el efecto Rowing S.R.L. y el capataz de nombre Walter Insfrán demandó a uno de los socios de la S.R.L. de nombre Norbert Agüero, por despido injustificado.

Por causa de la mencionada demanda, el club corría peligro de ser desmembrado para un remate, casualmente en el sector que se encuentra el Bar instalado por la S.R.L. por lo que los directivos creen “se trata de una trampa para que los arrendatarios se queden con esa parte del club”.

Entidades como la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB), fueron objeto de la visita de la Directiva para tener el apoyo correspondiente, que fue manifiesto por parte de ambas.

Tanto estos entes, como los amantes del deporte y sobretodo los socios y vecinos del club, lamentan la situación por la que atraviezan los auténticos rowinianos, quienes albergan la esperanza que en poco tiempo se pueda concretar la recuperación de las instalaciones.