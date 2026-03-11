China, campeona del dobles mixto de curling tras una prórroga con Corea del Sur

Cortina d'Ampezzo, 11 mar (EFE).- China, con un equipo formado por la pareja Meng Wang y Jinqiao Yang, logró este miércoles la medalla de oro en el dobles mixto de curling en silla de ruedas de los Juegos Paralímpicos de invierno de Milán Cortina, tras superar en la prórroga (9-7) de la final a Corea del Sur.