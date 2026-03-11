11 de marzo de 2026 - 13:25
China, campeona del dobles mixto de curling tras una prórroga con Corea del Sur
Cortina d'Ampezzo, 11 mar (EFE).- China, con un equipo formado por la pareja Meng Wang y Jinqiao Yang, logró este miércoles la medalla de oro en el dobles mixto de curling en silla de ruedas de los Juegos Paralímpicos de invierno de Milán Cortina, tras superar en la prórroga (9-7) de la final a Corea del Sur.
El triunfo de China es histórico porque ésta es la primera vez que el curling en silla de ruedas, en categoría dobles mixto, se incorpora al programa competitivo de unos Juegos Paralímpicos de invierno.
El bronce fue para Letonia, que, con la pareja Polina Rozkova y Agris Lasmans, venció también en la prórroga a Estados Unidos por 11-10.