Contra los Wizards en la NBA: Adebayo descolla con 83 puntos

Adebayo tuvo una histórica actuación en el juego de la NBA, quedando solo detrás de los 100 puntos de Wilt Chamberlain. Con 36 puntos de tiro libre (de los 83 en total), y el rival de turno (los Wizards), algunos críticos de la NBA pusieron en tela de juicio el logro de Adebayo.

Sin embargo otras estrellas activas como Giannis Antetokounmpo y Kevin Durant resaltaron la forma que trabaja el pívot de 2,06 m.

Bam, de 28 años, nacido en New Jersey es hijo de padre nigeriano y madre estadounidense y alcanzó el segundo registro más alto en un partido de la NBA, solo por debajo de los 100 puntos de Chamberlain en 1962 y superando los 81 del brillante Kobe Bryant en 2006.

Adebayo, tiene un promedio de 20 puntos por partido y su anterior marca más alta fueron los 41 puntos frente a Brooklyn en 2021-

Adebayo está casado con la estadounidense A’ja Wilson, considerada una de las mejores jugadoras del mundo y doble campeona olímpica como Bam, Wilson ha ganado 3 títulos WNBA con Las Vegas Aces (2022, 2023 y 2025), y comparte el récord de puntos en un partido de la liga femenina norteamericana, con 53 unidades.