El brasileño Tarcisio Freitas deja Granollers y ficha por el Cajasol Proin de Sevilla

Freitas, de 26 años y 1,90 metros de estatura, se desempeña tanto de central como de lateral izquierdo y su incorporación al conjunto sevillano estaba apalabrada para la próxima temporada, pero se ha decidido adelantar su llegada de cara al final del campeonato, según informaron a EFE fuentes de la operación.

El nuevo jugador del Fundación Cajasol Proin, que aspira al ascenso a la máxima categoría del balonmano español, es internacional absoluto con Brasil, fue mundialista el pasado año y lleva anotados 24 goles en la presente edición de la Liga Nexus Energía Asobal con una eficiencia en el tiro del 46,2 por ciento.

El equipo sevillano, que ganó el pasado sábado en la cancha del Barça Atletic (30-31), lidera la clasificación de la División de Plata con 38 puntos, con cuatro y seis de ventaja, respectivamente, y un partido jugado más sobre el Fertiberia Puerto Sagunto y el Fundación Agustinos Alicante, merced a 19 victorias y cuatro derrotas en veintitrés jornadas.