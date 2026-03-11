El PGA Tour baraja incorporar ascensos y descensos o un calendario más compacto

"Juega bien y tendrás la oportunidad de competir en nuestros eventos más importantes, y por más dinero", dijo Rolapp en una rueda de prensa previa al inicio del 'The Players Championship', en la que mencionó algunas de las posibles novedades del próximo año.

El futuro del circuito está en las manos del Comité de Competición Futura del PGA Tour, creado a finales de 2025 y liderado por Tiger Woods.

Una de las principales modificaciones que baraja, según Rolapp, es incluir un sistema de promoción, una figura poco tradicional en el deporte estadounidense, dividiendo el circuito en "dos categorías".

La primera estaría compuesta por "entre 21 y 26 torneos", incluidos los cuatro 'majors', el The Players y la postemporada, y consistiría en torneos de 120 jugadores con un corte.

Sin embargo, los peores jugadores de esta categoría podrían ser reemplazados por los mejores de la inferior, en base a su desempeño, informó Rolapp, sin ofrecer más detalles sobre su funcionamiento.

"Los jugadores me han dicho repetidamente que la meritocracia es nuestra mayor fortaleza. Y pretendemos seguir desarrollándola", sostuvo.

El director ejecutivo agregó que algunos cambios podrían implementarse antes de la temporada 2027, mientras que para otros sería necesario esperar a 2028.

Acortar el calendario es otro de los principales objetivos del comité encabezado por Woods.

Si salen adelante los planes adelantados Rolapp, el PGA Tour comenzará sus próximas temporadas a finales de enero y concluirá a principios de septiembre, evitando que el golf compita, más allá de unas pocas semanas, por la audiencia con la NFL, el deporte más seguido en Estados Unidos.

En comparación, la temporada 2026 empezó el 15 de enero en Hawái y cuenta con unos 40 eventos.

Rolapp también indicó que desean mejorar la postemporada, añadiendo más dramatismo, lo que podría poner el factor 'match-play' sobre la mesa de varios torneos.

Otros cambios para el PGA Tour que están en discusión son extender el circuito a mercados más grandes "con una fuerte demanda por el golf", y abrir el año en la costa oeste en lugar de en Hawái, como ocurría hasta ahora.

Por el momento, ninguna de las juntas directivas de la gira, dirigidas por jugadores, ha aprobado los planes, según Rolapp.