El Rayo afronta en Turquía con la moral reforzada la ida de octavos ante el Samsunspor

El equipo franjirrojo quiere emular los cuartos de final a los que llegó en la temporada 2000-01 en la Copa de la UEFA, en su estreno en Europa de la mano de Juande Ramos, después de derrotar al Girondins de Burdeos.

En esta ocasión, el rival es el equipo de la ciudad de Samsun, en la costa del Mar Negro, a unos 400 kilómetros de Ankara y a 1.500 de la frontera con Irán, en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio, aunque la UEFA no ha visto motivos para modificar la sede del encuentro.

Los de Iñigo Pérez, que se metieron directamente en octavos tras quedar quintos, llegan a Samsun en su mejor racha de la temporada, con cinco partidos sin perder -dos victorias y tres empates- en Liga y con toda la plantilla disponible.

La principal duda es la del senegalés Pathé Ciss, con problemas de rodilla desde el partido contra el Oviedo hace una semana, pero a que el reposo del pasado domingo en Sevilla le ha permitido ponerse a disposición del técnico navarro.

También descansó el marroquí Ilias Akhomach, por lo que podría salir de inicio, con Álvaro García y Jorge de Frutos en la punta.

El Samsunspor va octavo en la liga turca, muy lejos del Galatasaray, y al contrario que el Rayo, encadena cinco jornadas sin vencer, con tres derrotas y un empate, aunque en la Copa sí se clasificaron la pasada semana tras ganar a domicilio al Antalyaspor (0-2).

En su vista al Fenerbahçe cuajó un buen encuentro, pero cayeron en el añadido por 3-2, con queja por la labor arbitral.

En la ronda previa, superó con facilidad al Shkendija de Macedonia del Norte con sendas victorias (4-0 y 0-1) y se toma el cruce contra el Rayo como una oportunidad histórica de revivir las semifinales que jugaron en la Copa Intertoto en 1998.

El equipo lo dirige el alemán Thorsten Fink, un exjugador del Bayern Múnich que sustituyó a su compatriota Thomas Reis el pasado 16 de febrero con el fin de tratar de enderezar el rumbo deportivo del club.

El principal estilete del conjunto turco es el delantero chadiano Marius Mouandilmadji, de 28 años y quien jugó en el Oporto.

Es el actual pichihi de la Liga Conferencia con siete goles, a los que une otros diez en Liga y Copa. Al Shkendija le metió tres en los dos encuentros y con el Fenerbahçe hizo doblete.

Fink no podrá contar con el extremo costamarfileño Jaures Assoumou, con problemas en una rodilla, que se añade a los también lesionados Cetin y el portugués Afonso Sousa.

El lateral Zeki, que no jugó en Estambul el domingo, parece recuperado y podría recuperar la titularidad en detrimento de Cift.

Después de casi seis horas de viaje, el Rayo llegó a Samsun ayer, martes, donde fue recibido con flores por parte de la directiva del club otomano, y ambos equipos se entrenan esta tarde en el estadio 19 de Mayo, con capacidad para unos 33.000 espectadores y que no se prevé que se llene.

Samsunspor: Kocuk; Tomasson, Van Drongelen, Satka, Zeki; Ntcham, Makoumbou, Yuksel, Holse, Mendes; Mouandilmadji.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, ‘Pacha’ Espino; Unai López, Ciss, Isi, Akhomach; Álvaro García y Jorge de Frutos.