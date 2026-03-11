Judo: Gabriela Narváez volvió al tatami internacional tras ser madre

La atleta guaraní retornó al tatami en un momento muy especial de su vida, ya que hace siete meses se convirtió en madre, lo que implicó atravesar un proceso de embarazo, recuperación y preparación para volver al alto rendimiento.

En conversación telefónica, Narváez valoró lo que significó su participación en el certamen europeo. “Acabo de terminar de competir en el Grand Prix de Austria. Lamentablemente no clasifiqué, pero tuve una muy buena competencia, sobre todo después de haber estado casi dos años parada. Fui mamá hace siete meses, así que después de todo el proceso de embarazo y recuperación, sinceramente estoy con muy buenas sensaciones”, expresó.

La judoca señaló que físicamente se siente en gran forma, aunque reconoce que aún debe recuperar el ritmo competitivo que solo se consigue con la participación constante en torneos internacionales. “Creo que lo único que tengo que corregir son cosas que tienen más que ver con la falta de ritmo y de competencia que con otra cosa. Eso lo voy a ir ganando a medida que vuelva a competir durante el año”, explicó.

De cara a la temporada 2026, el calendario aparece cargado de compromisos importantes dentro del nuevo ciclo olímpico. Entre los principales objetivos se destacan el Campeonato Panamericano de Judo previsto para abril, la clasificación al IJF Masters y la posibilidad de conquistar una medalla en torneos de alto nivel como un Grand Prix de Judo o un Grand Slam de Judo.

Asimismo, el gran desafío de la temporada será llegar en óptimas condiciones al Campeonato Mundial de Judo y luchar por una medalla que consolide su retorno a la élite internacional.

Narváez también resaltó el respaldo que recibe para afrontar las exigentes giras internacionales. “Va a ser un año muy movido, con muchos viajes. Estoy muy agradecida con la Secretaría Nacional de Deportes y con todo el equipo que nos apoya, porque no es fácil solventar todos los viajes y las giras que tenemos para poder clasificar y llegar de la mejor forma a las próximas competencias. Ellos están súper comprometidos en ayudarnos a mejorar y superar el resultado de los juegos anteriores”, afirmó.

Con determinación y renovada motivación, la judoca paraguaya inicia así una nueva etapa en su carrera, combinando su rol de madre con el desafío de volver a competir entre las mejores del mundo.

Fuente: Secretaría Nacional de Deportes (SND)