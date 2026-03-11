Jueves, 12 de marzo de 2026

Redacción Deportes. El Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León mexicano visita este jueves al Cincinnati estadounidense en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF. Además, se juega el partido Vancouver Whitecaps-Seattle Sounders.

Redacción Deportes. El Betis visita en Atenas al Panathinaikos, el Roma al Bolonia, el Aston Villa a Lille y el Oporto al Stuttgart y el el Celta recibe al Lyon francés este jueves en los duelos de ida de los octavos de final de la Liga Europa. Además se juegan los encuentros Ferencvaros-Braga, Genk-Friburgo y Nottingham-Midtjylland.

Redacción Deportes. Empiezan este jueves los octavos de final de la Liga Conferencia con los partidos de ida Samsunspor-Rayo Vallecano, AZ Alkmaar-Sparta Praga, Lech Poznan-Shakhtar Donetsk, Rijeka-Estrasburgo, Celje-AEK Atenas, Crystal Palace-AEK Larnaca, Fiorentina-Rakow Czestochowa y Sigma Olomuc-Mainz.

Kuala Lumpur. La selección femenina de fútbol iraní afronta un posible retorno a Irán desde Malasia, tras la polémica por no cantar el himno nacional al comienzo de la Copa de Asia en Australia, donde se quedaron asiladas seis integrantes.

París. La amenaza de los propietarios cataríes del París Saint-Germain de abandonar el Parque de los Príncipes ha generado un gran revuelo en la capital francesa y ha metido la venta del estadio en el debate de las municipales que se celebran este domingo y el siguiente, en primera y segunda vuelta.

Kiev. El ministro de Deportes de Ucrania, Matví Bidni, reprocha falta de coherencia al Comité Paralímpico Internacional por haber readmitido en los Juegos a Rusia mientras dura la guerra que motivó su expulsión, y espera que la FIFA no siga el mismo camino. Por Marcel Gascon.

Redacción Deportes. El torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, en California (EEUU), enfila ya su recta final y este jueves afronta los cuartos de final tanto masculinos como femeninos.

Redacción DeportesEl británico Elfyn Evans (Toyota) defiende entre este jueves y el domingo en el Rally Safari de Kenia, tercera prueba puntuable y en la que se impuso el año pasado, el liderato que ocupa en el Mundial de Rallys, en el que aventaja en trece puntos a su compañero de equipo sueco Oliver Solberg.

---------------------------------------------------------------

- 'Mondo Classic', prueba de pértiga en Uppsala (Suecia) con la presencia del pluismarquista mundial sueco y anfitrión Armand Duplantis.

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de China, segunda cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito de Shanghhái

- Rally Safari de Kenia, tercera prueba del Mundial de Rallys (hasta 15). Dos tramos, a las 12.05 y a las 14.23 GMT.

- Euroliga. 31ª jornada. Dubai-Baskonia (17.00 GMT) y Real Madrid-Valencia Basket (FOTO) (19:45).

- Fase de clasificación para el Mundial femenino.

- NBA: Detroit Pistons-Philadelphia 76ers, Indiana Pacers-Phoenix Suns y Orlando Magic-Washington Wizards (23.00 GMT), Atlanta Hawks-Brooklyn Nets y Miami Heat-Milwaukee Bucks (23.30), Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks (00.00), San Antonio Spurs-Denver Nuggets (01.00), Oklahoma City Thunder-Boston Celtics (01.30) y Los Angeles Lakers-Chicago Bulls (02.30).

- Clásico Mundial de béisbol, torneo organizado por la MLB y que se juega en Estados Unidos (Miami y Houston), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan) (hasta 17).

- París-Niza (hasta 15). 5ª etapa: Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux (206,3 km).

- Tirreno-Adriático, en Italia (hasta 15). 4ª etapa: Tagliacozzo-Martinsicuro (213 km).

- Copa Libertadores. 3ª ronda preliminar, vuelta: : Independiente Medellín (Col)-Juventud (Uru) (00.30 GMT) (ida 1-1).

- Copa de Campeones CONCACAF. 1/8 de final, ida: Cincinnati-Tigres UANL (00.00 GMT) y Vancouver Whitecaps-Seattle Sounders (02.00).

- Liga Europa. Octavos de final, ida. Crónicas de los partidos Panathinaikos-Betis (17.45 GMT) y Celta-Lyon (20.00).

. También se juegan (resumen) los partidos Bolonia-Roma, Lille-Aston Villa y Stuttgart-Oporto (17.45 GMT) y Ferencvaros-Braga, Genk-Friburgo y Nottingham-Midtjylland (20.00).

- Liga Conferencia. Octavos de final. ida: Crónica del Samsunspor-Rayo Vallecano (17.45 GMT).

. También se juegan (resumen) los partidos AZ Alkmaar-Sparta Praga, Lech Poznan-Shakhtar Donetsk y Rijeka-Estrasburgo (17.45 GMT) y Celje-AEK Atenas, Crystal Palace-AEK Larnaca, Fiorentina-Rakow Czestochowa y Sigma Olomuc-Mainz (20.00).

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 28ª jornada.

- Junta General Extraordinaria de Accionistas del Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano (11:00 GMT).

- Reportaje. La amenaza de los propietarios cataríes del París Saint-Germain de abandonar el Parque de los Príncipes ha generado un gran revuelo en la capital francesa. (FOTO) (VÍDEO)

- La selección femenina de fútbol iraní afronta un posible retorno a Irán desde Malasia, tras la polémica por no cantar el himno nacional al comienzo de la Copa de Asia en Australia.

- Continúa la décima fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con el debut de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate en su visita a Huracán y la disputa de los partidos Defensa y Justicia-Central Córdoba, Deportivo Riestra-Gimnasia de Mendoza, Talleres-Instituto y Estudiantes de Río Cuarto-Belgrano.

- Previa de la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Uruguaya, que se juega entre el viernes 13 y el lunes 16 de marzo.

- Segunda jornada del Grupo C de la Copa Libertadores sub-20, con los partidos Nacional (URU)-Liga de Quito (ECU) y Santiago Wanderers (CHI)-Belgrano (ARG).

- LIV Golf. Torneo de Singapur, en el club Sentisa (hasta 15).

- PGA Tour. THE PLAYERS Championship, en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, Florida (EEUU) (hasta 15).

- Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (hasta 15). Información de David Ramiro, enviado especial. Medallas en esquí alpino.

- Entrevista con el ministro de Deportes de Ucrania, Matví Bidni. Por Marcel Gascón. (FOTO)

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España