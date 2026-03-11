Kiev denuncia “discriminación” de ucranianos tras denuncias de sus atletas paralímpicos

“Parece que alguien esté incentivando un cierto comportamiento encaminado a discriminar a Ucrania y a legitimar los crímenes rusos”, dijo Bidni, que calificó de irresponsable la conducta del Comité Paralímpico Internacional hacia los ucranianos.

El político ucraniano atribuyó esta supuesta postura del Comité Paralímpico Internacional a "los vastos recursos y a la experiencia" en operaciones de influencia dentro de las estructuras deportivas globales, aunque reconoció no tener "pruebas concretas" de sobornos.

El ministro realizó estas declaraciones horas después de que el Comité Paralímpico Nacional de Ucrania denunciara en un comunicado acciones supuestamente hostiles “sistemáticas” por parte de los organizadores de los Juegos hacia la delegación ucraniana.

Según la nota, los organizadores impidieron al equipo ucraniano exhibir su bandera nacional en el edificio donde residen sus miembros y obligaron a una de sus medallistas a quitarse los pendientes con el lema “Alto a la guerra” que ella quiso llevar en la ceremonia de entrega de medallas.

El comunicado denuncia también que los organizadores tratan de impedir que los atletas ucranianos se reúnan en un espacio común del edificio en el que se alojan y que despojaron de sus banderas ucranianas a los familiares de uno de los atletas que se habían desplazado desde Ucrania para animarle en una prueba.

Según dijo a EFE el ministro de Deportes ucraniano, el Gobierno de Kiev ha puesto en marcha procedimientos diplomáticos para investigar los hechos denunciados por el Comité Paralímpico ucraniano.

Ucrania boicoteó la ceremonia de apertura los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina en protesta por la decisión de los organizadores de permitir la participación bajo sus banderas nacionales de los equipos de Rusia y Bielorrusia.

Los atletas rusos y bielorrusos fueron vetados de los Paralímpicos de hace cuatro años como medida punitiva a sus países por haber iniciado la invasión militar de Ucrania. Bielorrusia asiste a Rusia en la guerra contra el vecino de ambos.

Ucrania volvió a chocar con el Comité Paralímpico Internacional antes del comienzo de los Juegos de Milán-Cortina al prohibir la organización el uniforme elegido en un primer momento por los ucranianos para los Juegos, que incluía mapas de Ucrania que incluían todo el territorio del país, inclusive el que ocupa Rusia.

El Comité Paralímpico Internacional consideró que la aparición del mapa en el uniforme tenía un carácter político prohibido por sus estatutos, algo que rechaza Ucrania.