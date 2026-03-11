Minerva Montiel inició la temporada con triunfo en Argentina

La representante guaraní subió al ring en el marco de un festival boxístico que reunió a peleadores de la región y logró un triunfo importante en el inicio de su calendario competitivo.

Montiel suele participar cada año en los combates organizados en esta localidad argentina, aprovechando la cercanía geográfica y la posibilidad de sumar rodaje competitivo con mayor frecuencia, enfrentándose además a rivales de distintos países, un aspecto clave dentro de su planificación deportiva.

En conversación con la Secretaría Nacional de Deportes, la pugilista destacó el resultado obtenido. “En esta ocasión el resultado fue positivo. Conseguí imponerme en el combate y sumé una nueva victoria que sirve para continuar evaluando mi nivel y mi preparación de cara a una temporada cargada de desafíos internacionales”, expresó.

La boxeadora explicó que este tipo de presentaciones forman parte de su proceso de preparación para los principales compromisos del calendario 2026, entre los que se destacan el Campeonato Mundial de Boxeo 2026 que se disputará en Foz do Iguaçu, además de los Juegos Suramericanos y el Campeonato Continental de Boxeo.

“El calendario incluye otras participaciones durante el año, pero estas tres competencias aparecen como los objetivos más importantes de la temporada, y buscaré llegar en el mejor nivel posible”, señaló.

La victoria en Corzuela representa así un paso más dentro del proceso de preparación de Montiel, quien continúa sumando experiencia competitiva mientras consolida el trabajo realizado en los entrenamientos con la mira puesta en los grandes escenarios internacionales.