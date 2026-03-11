Regatas: El Mbiguá ya navega

La cita velera dio inicio a las actividades del Club Nacional de Regatas El Mbiguá, con nada menos que 16 embarcaciones.

El récord de participantes se dio en la Clase Pampero, con la primera competencia del año, el domingo pasado, donde se destacó en la navegación “La Garza” timoneada por Elisa Núñez y Francisco Núñez como proel, con la casaca de los colores del club anfitrión.

Elisa es tricampeona nacional de la categoría Optimist, y demostró una vez mas porqué se encuentra en lo mas alto nivel.

La tripulación logró imponerse en la regata y quedarse con el primer puesto en el inicio del campeonato.

Como escolta de la tripulación ganadora arribó la embarcación “Manguruyú”, con Matías Rubio y Magalí Brítez (revelación del año), completando el podio la tripulación del “Veleta”, con Dany Alexander al timón y José Morys como proel.

Las buenas condiciones climáticas permitieron el normal desarrollo de la regata.

* Top 5 de la clasificación general: 1° La Garza – Elisa Núñez/Francisco Núñez, 2° Manguruyú – Matías Rubio/Magalí Brítez, 3° Veleta – Dany Alexander/José Morys, 4° Prometheus – Valentín López/Luciano Gómez-Sánchez y 5° Neoptolemo – Nivaldo Escurra/ Norma Balbuena.

Así, se rompió el celofán 2026 con esta regata homenaje a los héroes, con la apertura oficial del calendario de la Clase Pampero, reafirmando el compromiso y protagonismo de El Mbiguá en el deporte velero.