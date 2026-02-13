Vela: Elisa Núñez en Mardel

La velerista mbigüense Elisa Núñez (PAR 16) fue una de las destacadas, demostrando un gran nivel en estas justas internacionales.
Elisa finalizó en la Flota Plata, ubicándose en el puesto 16° en su flota, llegando a posicionarse dentro del bloque superior del campeonato.
Esta competencia reunió a 234 timoneles de la Clase Optimist, quienes completaron 11 regatas distribuidas en flotas Oro, Plata, Bronce y Esmeralda.
En cuanto al SIY, es una instancia clave de medición internacional y forma parte del proceso de preparación de Elisa rumbo al Campeonato Mundial de Optimist, que se realizará en Marruecos, en el Royal Yacht Club de Tánger, del 18 al 28 de junio de este año.