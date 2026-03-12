COP Expo 2026: Mirando los Panamericanos ASU31

El singular evento denominado “COP EXPO 2026″ rompe el fuego con miras a los Panamericanos en el país, y sin lugar a dudas tendrá la atención mundial, y especialmente el ecosistema deportivo y empresarial local.

Se anuncian competencias, exhibiciones, conferencias, espacios de encuentro con el público y música, durante los cuatro días que durará el evento, que tendrá como epicentro el Parque Olímpico Paraguayo (Autopista Ñu Guasu, Luque).

* Presencia de luminarias Olímpicas y mundiales. Dos de las presencias internacionales confirmadas son la del argentino José “Maligno” Torres, campeón olímpico de BMX en París 2024, y del brasileño Arthur Zanetti, campeón mundial y olímpico en gimnasia artística, especialista en el ejercicio de anillas.

También asistirán tres referentes del patinaje mundial: la brasileña Julika, campeona mundial con apenas 16 años, y sus compatriotas Danilo Senna y Nicoly Machado, ambos campeones mundiales en su disciplina.

Estas interactuarán con los atletas y público en general, y serán de mucha utilidad especialmente para los primeros, siendo influencias para su formación para fortalecer el espíritu de intercambio que impulsa este evento.

* Talentos nacionales. La COP Expo 2026 ya tiene una treintena de atletas nacionales confirmados, representantes de más de veinte disciplinas.

El remo y el atletismo lideran la delegación local, seguidos por el golf, judo, patinaje y tenis, además de vóley de playa, squash, karate, esgrima, tenis de mesa, canotaje, natación, taekwondo, boxeo, ciclismo, halterofilia y básquet 3x3, entre otros.

Algunos de los deportistas confirmados son Alexander Villalba Barrios, Paula Constanza Rodas, Mateo de Jesús Ortiz, Adriana Raquel Sanabria, Belén María Saavedra, Valeria Jazmín Alcaraz, Charles Hockin, Montserrat Viveros, Raúl Franco, Fabrizio Zanotti, Minerva Montiel, Annabella Portaluppi, Ana Nicole Krauch, Jessica Agüero, Paola Ferrari, Marta Peralta y Camila Pirelli.

* Demostraciones. Además de observar las competencias y exhibiciones, el público podrá experimentar personalmente varias disciplinas, pues habrá demostraciones de icestock (lanzamiento de disco), espacios de piragüismo con simulador y kayak ergómetro, clínicas de gimnasia artística y rítmica y actividades técnicas como el curso de arbitraje de kung fu.

También clínicas abiertas de bolos, pádel y judo, dinámicas de halterofilia, un campeonato federativo de taekwondo y el Desafío fitness de culturismo, además de entrenamientos diarios a cargo de tres gimnasios.

La expo ofrecerá actividades al aire libre para toda la familia, como el Paseo de Roller y Skate (viernes 27, a las 19:00); el Paseo ciclístico (sábado 28, a las 10:00); y la tradicional Tirikarrera (domingo 29, a las 8:00), con modalidades para adultos y niños, y el atractivo de la presencia de la querida mascota Tirika.

* Olimpiadas Especiales. Un aspecto muy importante e inclusivo del evento, es que contemplará actividades impulsadas por Olimpiadas Especiales, con propuestas abiertas para niños sin y con capacidades diferentes.

* Cultura presente. La música y la cultura no estarán ausentes en la COP Expo 2026.

Tal es así que se contará con la participación del reconocido DJ Ronald, el viernes 27, a las 19:00, y del grupo musical Frenesí en Tardecita, evento que incluirá shows de cierre el sábado 28 y domingo 29, desde las 17:00.

* Gratis. El acceso al evento será gratuito, previo registro en www.copexpo.com.py.

Además, en este sitio web ya está disponible la agenda completa de actividades. Todo listo para ir armando el plan de actividades de la COP Expo 2026.