Vingegaard: "No he tenido que sobrepasar completamente mis límites"

"Todo el equipo lo ha sacrificado todo por mí y me alegro de poder devolvérselo. Gracias a ellos no he tenido que sobrepasar completamente mis límites para dejar atrás a los rivales, me he podido mantener dentro de mis límites", añadió para los medios oficiales de la competición, tras su segunda victoria consecutiva en la 'Carrera del Sol'.

El danés se enorgulleció del trabajo del Visma: "Quería de verdad ganar, personalmente, y el equipo también. Hemos hecho un trabajo increíble. Queríamos sacar la mayor diferencia de tiempo posible. Quiero agradecer a mis compañeros por el trabajo, ellos se merecen el champán hoy".

Vingegaard destacó que habían seguido el plan del equipo. "En principio la idea era atacar donde lo he hecho, pero la fuga ha conseguido un hueco demasiado grande y hemos pensado que había que intentar acercarse en la anterior subida. Sin embargo, se han acercado bastante y hemos vuelto al plan original", explicó.

Vingegaard, con una ventaja de tres minutos y 22 segundos sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull), segundo clasificado, tiene controlada la clasificación general a falta de tres etapas, pero no se fía. "Quedan tres etapas. Tenemos que seguir concentrados hasta Niza", concluyó.