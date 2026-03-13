China suma seis nuevas medallas y lidera con firmeza el medallero general

El podio del medallero lo completan Estados Unidos con 19 (9,5,5) e Italia con 14 (6,7,1), seguido de Austria con 11 (6,1,4), Francia con 11 (4,4,3), Rusia con 8 (4,1,3), Ucrania con 16 (3,6,7), Suecia con 6 (3,0,3), Alemania con 15 (2,4,9) y Canadá con 11 (2,3,6), entre los diez primeros.

España, con tres metales, dos oros y una plata, todas de las esquiadora Audrey Pascual, está situada en el decimocuarto puesto del medallero general.

La clasificación de los 25 países que han ganado medalla hasta el momento la cierra Polonia con un bronce.