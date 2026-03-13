El Comité Paralímpico Internacional, "sorprendido" por las acusaciones de Ucrania

La delegación ucraniana emitió un comunicado hace dos días en el que subrayaba que tales acciones "sin precedentes" se han llevado a cabo desde el inicio de la competición con "carácter sistemático" y de forma "vergonzosa" para los componentes de su equipo nacional.

"Nunca antes nuestro equipo había experimentado manifestaciones tan abiertamente negativas e, incluso, obstáculos", censuró el Comité Paralímpico Nacional de Ucrania en su escrito.

En esa línea también se mostró el ministro de Deportes de Ucrania, Matví Bidni, que, en una entrevista con EFE, dijo que "parece que alguien esté incentivando un cierto comportamiento encaminado a discriminar a Ucrania y a legitimar los crímenes rusos”, calificando de "irresponsable" la conducta del Comité Paralímpico Internacional.

"Nos sorprende porque no hemos recibido ninguna respuesta por su parte en las reuniones de jefes de misión que se celebran cada mañana. Además, no hemos recibido ninguna información de ellos a través de los canales formales o informales que existen en la Villa Paralímpica. Hay mucho personal de Milán Cortina y mucho personal de IPC allí, pero la única vez que nos enteramos de esto fue a través de los medios de comunicación", confesó Craig Spence, en conferencia de prensa.

Otra queja de la delegación ucraniana es por la retirada de su bandera de la Villa, por parte del Comité Organizador, sin dar ninguna justificación, permitiendo ponerla "en un lugar menos visible".

"En los alrededores de los pueblos a Cortina hay muchas banderas pero es importante que esas banderas se coloquen en lugares donde se pueda colocar una bandera. Si uno observa los recintos, es bastante obvio que se permiten banderas, así que queremos intentar determinar por qué no se permitieron estas banderas en particular ese día, algo que los ucranianos denunciaron a través de los medios de comunicación", expuso el responsable de IPC.

Otro episodio censurado por el Comité Paralímpico de Ucrania tuvo lugar en la entrega de medallas a Oleksandra Kononova, oro y bronce en biatlón, cuando un miembro del IPC "intentó quitarle con violencia unos pequeños pendientes con la bandera de Ucrania en los que estaba escrito 'parar la guerra'".

"Sobre el tema de los pendientes nos dimos cuenta de que iba a subir al podio y llevaba unos pendientes con la inscripción 'Stop War'. Un miembro del personal se percató de los pendientes y comprendió que probablemente infringirían nuestro reglamento y las normas establecidas por el Comité Paralímpico Internacional (IPC) para estos Juegos. Se detectó la situación y, para nosotros, ahí quedó el asunto", concluyó Spence, portavoz de IPC.