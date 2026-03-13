El Maratón de Barcelona más multitudinario estrena recorrido para atacar los récords

Así lo ha explicado durante la presentación en el hotel Sercotel Rosellón el director de la carrera, Cristian Llorenç, quien asegura que el cambio de trazado, motivado por las obras que afectan a la capital catalana, "ha sido todo un acierto" y combina "perfección, rapidez y atractivo turístico".

La salida seguirá siendo en el paseo de Gràcia a las 8:30 horas CET, entre la Gran Vía y la plaza de Catalunya, y la meta se ubicará en el paseo de Lluís Companys.

El circuito mantiene un desnivel positivo "muy equilibrado" de 132 metros, con 39 curvas y largas rectas en vías como Gran Vía, Aragón y, especialmente, la calle Valencia, que ofrece una recta de 5 km.

"No hemos perdido nuestros vínculos, ni nuestra vistosidad, ni prácticamente nada de nuestra monumentalidad. Al mismo tiempo, hemos ganado en velocidad que nos sitúa, sin duda, al nivel de las mejores maratones internacionales. Hoy podemos mirar por el retrovisor a todas las carreras que se organizan a nuestro alrededor", ha afirmado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé.

Los organizadores confían en que el nuevo trazado, sumado a las 35 liebres repartidas en siete ritmos distintos (2h45, 3h, 3h15, 3h30, 3h45, 4h y 4h30), ayude a los corredores a superar los récords de la última edición.

El etíope Tesfaye Deriba estableció un nuevo récord masculino al completar los 42,195 kilómetros con un tiempo oficial de 2 horas, 4 minutos y 13 segundos, superando la marca que en 2024 había fijado el suizo de origen eritreo Tadesse Abraham (2h.05:01).

El gran favorito para esta edición será el keniata nacionalizado turco Kaan Kigen, cuyo mejor registro personal es de 2h.04:16, logrado en Valencia en 2019. Kigen ya conoce el circuito barcelonés, donde fue tercero en 2023, y se sitúa a solo tres segundos del récord de la prueba.

Entre sus principales rivales se encuentran los etíopes Mekuant Ayenew (2h.04:46 en Sevilla 2020) y Amedework Walelegn (2h.04:50 en Rotterdam 2024), ambos debutantes en Barcelona.

En la categoría femenina, la keniana Sharon Chelimo superó el año pasado la plusmarca de la prueba con un tiempo oficial de 2 horas, 19 minutos y 33 segundos, rebajando en once segundos el récord que la etíope Zeineba Yimer había establecido en 2023 (2h.19:44).

En esta edición, la etíope Zeineba Yimer, que cuenta con una marca personal inferior al récord (2h.19:07, logrado en Berlín 2023), repite con la posibilidad de recuperar ese récord, aunque la amenaza de fuertes vientos en Barcelona el domingo podría complicarlo.

Completan el podio potencial de favoritas las etíopes Etagegn Woldu (2h.20:03, Valencia 2022) y Chaltu Chimdesa (2h.21:54, Valencia 2024).

Barcelona también acogerá el Campeonato de España y de Cataluña de Maratón. En la décima edición nacional en la capital catalana participarán 310 corredores, con figuras destacadas como Carolina Robles, dos veces olímpica en 3.000 m obstáculos, que debutará en maratón, y Diana Martín, bronce europeo en la misma distancia. También competirán Mireia Guarner, Ana Llorens y Estefanía Unzú (Verdeliss).

Entre los hombres, sobresalen Daniel Mateo, olímpico en Tokio 2021 con un récord personal de 2h.08:22, e Iraitz Arrospide, campeón mundial de 50 km y récord de España en esa distancia (2h.11:52). Completan el grupo de favoritos Pablo Salaverria, Cristian Martínez, Josep Gómez y Albert Olle.

Más allá de los atletas de élite, la carrera se destacará por su masiva participación: con 32.000 dorsales vendidos, superará los 27.000 inscritos de la edición anterior. Barcelona se consolida así como uno de los cinco maratones más populares de Europa, con un crecimiento sostenido desde el techo histórico de 20.000 corredores alcanzado en 2016 y 2017.

En esta edición, el 63% de los corredores proviene de 120 países, mientras que el 26% son catalanes, el 23% mujeres y el 46% menores de 35 años. A pesar de estas cifras, Escudé no se pone límites de cara al futuro.

"Siempre digo lo mismo: nuestro único límite es el que nosotros mismos nos imponemos. Queremos que el circuito crezca de manera progresiva sin perder la comodidad, que es nuestro principal objetivo. Correr debe ser una experiencia que se viva de forma gradual, y creceremos al ritmo que la carrera conserve su magia", ha concluido.