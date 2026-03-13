España quiere aprovechar en Nueva York la inercia de su plata en Vancouver

España no podrá mejorar en este cierre de la gira norteamericana la séptima plaza que ostentan actualmente en la clasificación, pero sí tienen en su mano cargar el depósito de confianza de cara a los tres torneos de la fase final, el primero de los cuales será dentro de un mes en Hong Kong.

Paco Hernández, el seleccionador nacional, mantendrá en Nueva York al mismo bloque que fue subcampeón en Vancouver con dos cambios en su plantel, ya que los lesionados Tobías Sainz-Trápaga y Ángel Bozal deben ceder sus puestos a Asier Pérez y Gabriel Rocaries.

Los otros once convocados, capitaneados de nuevo por Pol Pla, repiten en el elenco: Manu Moreno, Josep Serres, Jeremy Trevithick, Juan Martínez, Antón Legorburu, Tiago Romero, Martín Sorreluz, Roberto Ponce, Eduardo López y Jaime Manteca.

El debut de España en el estadio Sports Illustrated de Harrison (Nueva Jersey) será el sábado frente a Gran Bretaña a las 15:22 (hora peninsular española) y la exigencia en esta fase de grupos incrementará progresivamente con los duelos contra Argentina (18:18 horas) y Fiyi (21:14 horas).