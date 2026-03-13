Jon Fernández defiende su corona europea en Bilbao ante el neerlandés Somay Bilal

'Jonfer' (28-3, 23 KOs) conquistó la corona continental el pasado 25 de noviembre al ganar antes del límite al italiano Armando Casamonica en un pleito celebrado también en el histórico recinto bilbaíno.

Por su parte, Bilal (18-1, 6KOs) es doble campeón de los Países Bajos y su única derrota como profesional fue en mayo de 2023 frente al belga Surik Petrosyan en la disputa por el campeonato del Benelux.

La función organizada por PCI Promotions y Gold Boxing pondrá otro título europeo en juego, el vacante EBU Silver del ligero entre el bilbaíno Jokin García (13-2-1, 8KOs) y el italiano Gianluca Ceglia (22-5-1, 4KOs) pactado, como el principal, a doce asaltos.

Otro de los focos de interés de la velada será el debut como profesional del vizcaíno Oier 'La Ilusión' Ibarretxe, olímpico en los Juegos de París 2024 y seis veces campeón de España amateur, frente al marroquí Marouane Nmili (1-2-0).

En otros combates preliminares de categoría profesional, el vasco Jon Míguez se enfrentará al nicaragüense Brandon Rivera dentro del peso welter y en el superligero el hispano-dominicano Saul Luna se cruzará con el balear Elvis Bonnin.

El programa, que tiene previstas sus peleas principales al filo de las 22.00 y 23.00 horas (CET), recoge además los combates Jesús Laso-Christian Danilo Guido y Jaime Fuentes-Pila-Diego Jair Ramírez, otros dos de K1 neoprofesional y uno femenino aficionado.