Mal olor en el centro de control obliga a detener tráfico en los aeropuertos de Washington

Sobre las 17:00 hora local se frenó el tráfico aéreo en el aeropuerto nacional Ronald Reagan, en el aeropuerto internacional Dulles y en el aeropuerto internacional de Baltimore, que dan cobertura a la capital estadounidense. También se vio afectado el aeropuerto internacional de Richmond, en el estado de Virginia.

Cuatro horas después, la Administración Federal de Aviación (FAA), levantó las restricciones lo que permitió retomar lentamente el tráfico aéreo aunque con muchos retrasos.

Esta interrupción fue provocada por un fuerte olor químico dentro del centro de control Potomac, en Virginia, que centraliza a varios controladores aéreos de la zona.

Las autoridades atribuyeron el mal olor a una placa de circuito que se sobrecalentó y fue reemplazada.

"La suspensión de operaciones en tierra ha finalizado y se han reanudado", indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy en sus redes sociales.

Los bomberos confirmaron que no hay peligro para los controladores de tráfico aéreo, quienes pudieron regresar a sus puestos de trabajo, agregó Duffy.