Michelle y Giuli avanzan en el Circuito Mundial de vóley playa en Brasil

Paraguay sigue celebrando en la arena de Praia do Cabo Branco, escenario del Beach Pro Tour Elite 16 de João Pessoa, donde la dupla nacional integrada por Michelle Valiente y Giuliana Poletti Corrales volvió a demostrar un alto nivel competitivo.

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En el inicio de la tercera jornada del certamen, las paraguayas lograron una sólida victoria por 2-0, con parciales de 21-12 y 21-19, frente a la dupla estadounidense conformada por Harward y Hode, resultado que les permite sumar puntos importantes dentro del Grupo D.

El triunfo ratifica el gran momento que atraviesa la pareja guaraní, que compite de igual a igual frente a algunas de las mejores duplas del circuito mundial.

La actividad continuará este mismo viernes, cuando Valiente y Poletti vuelvan a la arena para disputar un compromiso clave frente a la dupla francesa integrada por Vieira y Chamereau, en un encuentro programado para las 18:00.

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El duelo aparece como determinante para las aspiraciones de las paraguayas en el torneo, en el que buscan seguir avanzando y consolidarse entre las protagonistas del circuito internacional del vóley playa.