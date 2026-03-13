Joshua Duerksen realizará los test de la Fórmula E con Citroën Racing

Joshua Duerksen pilotará en la Fórmula E: el paraguayo fue elegido por Citroën Racing para realizar los test de la escudería en el Rookie Test del ABB FIA Formula E World Championship. El evento de los monoplazas eléctricos será el domingo 22 de marzo en el Circuito de Jarama de la ciudad de Madrid, España. El otro piloto del equipo será el francés Théo Pourchaire.

“Uniéndose al equipo por primera vez, Joshua Dürksen hará su debut con Citroën Racing en Madrid. El paraguayo se ha consolidado como uno de los jóvenes talentos más prometedores en la escalera de monoplazas y vivirá su primera experiencia con el equipo como parte del programa oficial de rookies, considerado clave para el desarrollo de nuevos pilotos”, anunció D/Sports.

¿Qué son los Rookie Test de la Fórmula E"

“Los Rookie Tests oficiales brindan a los equipos una valiosa oportunidad para evaluar talento mientras continúan el trabajo de desarrollo del paquete GEN3 Evo a mitad de temporada. Rodar con Joshua por primera vez también resalta el valor de estas sesiones como plataforma para mostrar nuevos pilotos y darles experiencia significativa en el más alto nivel eléctrico”, añadió.

El director de Citroën Racing sobre Joshua Duerksen

“Estamos entusiasmados de trabajar con Joshua por primera vez. Es un piloto al que venimos siguiendo de cerca, y este tipo de pruebas es exactamente para lo que fueron creados los rookie tests: dar a los talentos emergentes la oportunidad de demostrar su capacidad en un entorno de Fórmula E”, comentó el director de Citroën Racing sobre Joshua Duerksen.

“Será una experiencia valiosa tanto para Joshua como para el equipo mientras continuamos nuestro programa de desarrollo con el paquete GEN3 Evo”, finalizó Cyril Blais con respecto al paraguayo, que compite en la Fórmula 2 de la FIA. El fin de semana, el piloto de 22 años ganó la sprint y fue décimo en la race principal de la categoría en el Circuito de Albert Park, en Melbourne.