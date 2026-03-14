Austriaco Ortner lidera en el trampolín grande del Holmenkollen tras la primera ronda

Ortner saltó 132 metros y lidera con 136,3 puntos, exactamente 2,9 más que el suizo Gregor Deschwanden, que saltó medio metro más y ocupa la segunda plaza.

El noruego Johann Andre Forfang -con un salto de 128 metros y medio y 129,2 puntos- es tercero provisional en una prueba cuya segunda y decisiva ronda -reservada a los mejores treinta, entre los que no se encuentra el esloveno Domen Prevc, que el pasado fin de semana se aseguró matemáticamente la captura del Globo de Cristal- se disputará a continuación.