Polideportivo
14 de marzo de 2026 - 13:55

Austriaco Ortner lidera en el trampolín grande del Holmenkollen tras la primera ronda

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Redacción deportes, 14 mar (EFE).- El austriaco Maximilian Ortner lidera la prueba de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico que se disputa este sábado en el trampolín grande del Holmenkollen, en las afueras de Oslo, tras la disputa de la primera ronda.

Por EFE

Ortner saltó 132 metros y lidera con 136,3 puntos, exactamente 2,9 más que el suizo Gregor Deschwanden, que saltó medio metro más y ocupa la segunda plaza.

El noruego Johann Andre Forfang -con un salto de 128 metros y medio y 129,2 puntos- es tercero provisional en una prueba cuya segunda y decisiva ronda -reservada a los mejores treinta, entre los que no se encuentra el esloveno Domen Prevc, que el pasado fin de semana se aseguró matemáticamente la captura del Globo de Cristal- se disputará a continuación.